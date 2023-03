Neues Fahrzeug zum 36-jährigen Jubiläum von "Essen auf Rädern"

Zum 36-jährigen Bestehen von „Essen auf Rädern“ hat die Marktgemeinde Rankweil den Fuhrpark um einen Elektro-Lieferwagen mit über sechs Quadratmeter Ladevolumen ergänzt. Damit soll dem steigenden Bedarf von mittlerweile rund 55.000 Essen jährlich Rechnung getragen werden.

Waren es zu Beginn im Jahr 1987 noch knapp 3.000 Menüs pro Jahr, liefern die Ausfahrer*innen von „Essen auf Rädern“ mittlerweile jährlich über 21.000 Menüs an Privatpersonen und zusätzlich über 34.000 Essen an Kindergärten und Schulen in Rankweil. Das sind über siebenmal so viele Mahlzeiten pro Jahr als im Gründungsjahr 1987.

Investition in Lebensqualität

„Dieser Anstieg hat einerseits mit einem immer höheren Alter der Bevölkerung zu tun und ist andererseits aber auch der wachsenden Ganztagesbetreuung von Kindern geschuldet. Essen auf Rädern ist ein wichtiger Baustein, um Menschen im Alter den Verbleib in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen“, erklärt Tanja Schroller vom Bürgerservice Rankweil. „Das neue Fahrzeug ist eine wertvolle Investition in die Lebensqualität älterer Menschen sowie ein wichtiger Beitrag zur gesunden Ernährung der jungen Generation.“ Derzeit beziehen in Rankweil täglich rund 85 Personen sowie 16 Betreuungseinrichtungen „Essen auf Rädern“ mit einer Suppe sowie einer Haupt- und Nachspeise. Zur Auswahl stehen stets zwei Menüs – eines davon ist vegetarisch. Bei Bedarf gibt es auch Breikost – appetitlich angerichtet in der Form der ursprünglichen Speisen. Die Kosten pro Essen belaufen sich auf knapp zehn Euro.