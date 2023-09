Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Lochau

Bei den Florianijüngern in Lochau ist man aber überzeugt, mit dem neuen Fahrzeug einen echten Allrounder angeschafft zu haben. Das Fahrzeug zeichne sich durch Geländegängigkeit aus, sei schmäler und kürzer als normale Tanklöschfahrzeuge, führe 1.500 Liter Wasser plus Ausrüstung mit und könne so in allen Szenarien von Bränden über Verkehrsunfällen bis hin zu Waldbränden eingesetzt werden.