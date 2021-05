Neues Fahrzeug für die Ortsfeuerwehr Bings-Stallehr

Bludenz. Das Team der Ortsfeuerwehr Bings-Stallehr hat Grund zur Freude. Kürzlich fand die Übergabe des neuen Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF) statt.

Nachdem das bisherige Mannschaftstransportfahrzeug, ein ausgemustertes Fahrzeug der Bludenzer Stadtpolizei, nach 17 Jahren im Dienst der Polizei und Feuerwehr ausgemustert werden musste, setzten die Verantwortlichen auf eine regionale Lösung. Das neue Fahrzeug im Wert von rund 83.000 Euro wurde bei Mercedes Schneider in Nüziders gekauft und von Thomas Lins in Rankweil Feuerwehrtechnisch ausgebaut. „Nach kurzen Überlegungen das neue Fahrzeug über die Bundesbeschaffung zu beziehen, haben wir uns dann für die regionale und auch kostengünstigere Variante entschieden“, erklärt Feuerwehrkommandant Rainer Batlogg. Eine Lösung, die auch Bürgermeister Simon Tschann willkommen heißt. „Mit der Investition in das neue Fahrzeug wird die Feuerwehr unterstützt, die einen essenziellen Beitrag zur Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger beiträgt. Bei einem Kauf in Vorarlberg bleibt die außerdem Wertschöpfung in der Region.“