Neues EU-Projekt am BG Rebberggasse

Täglich haben unsere Jugendlichen mit dem Handy zu tun. Ein neues Erasmus+ - Projekt, an dem das Gymnasium Feldkirch-Rebberggasse federführend beteiligt ist, versucht nun, den Teenagern zu zeigen, welche Vor- und Nachteile ein Smartphone besitzt.

Der Startschuss zu den Arbeiten erfolgte im Norden Deutschlands, genauer gesagt in Winsen an der Luhe, nahe Hamburg. Jeweils fünf Schülerinnen und Schüler aus Spanien, Portugal, Rumänien und Feldkirch versuchten zusammen mit ihren 20 deutschen Gastgebern, das Projekt „smartphones for smarter students“ erfolgreich zu starten. Und der Start begann vielversprechend.