Neues Elementarpädagogik-Kolleg am BORG Lauterach präsentiert

Auf großes Interesse stieß die Präsentation des neuen Elementarpädagogik-Kollegs am BORG Lauterach.

Viele Besucherinnen und Besucher informierten sich über die neue Ausbildung, die im Herbst 2023 startet und in zwei Jahren abgeschlossen werden kann. Die Absolventen haben unter anderem die Berechtigung, eine Kindergartengruppe zu leiten.

Zweiter Ausbildungsstandort neben Feldkirch

Mit dem neuen Kolleg wird damit neben Feldkirch ein zweiter Ausbildungsstandort für Elementarpädagogik geschaffen. "Wir haben an unserer Schule viel Erfahrung mit kreativen und musischen Fächern", sagt Edeltraud Mathis, Direktorin des BORG Lauterach. "Für die pädagogischen und didaktischen Bereiche werden wir zusätzlich erfahrenes Personal einstellen. Sehr groß ist auch das Interesse der umliegenden Kindergärten und Betreuungseinrichtungen an einer Zusammenarbeit." Die Ausbildung am neuen Elementarpädagogik-Kolleg ist kostenlos, es kann bei einem beruflichen Umstieg auch finanzielle Förderungen geben.