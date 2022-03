Neues Einsatzfahrzeug für Feuerwehr

Die Gemeindevertretung von Mäder beschloss in ihrer letzten Sitzung die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges für die Feuerwehr.

Dazu ist es den Verantwortlichen in Mäder ein großen Anliegen, auch technisch immer auf dem neuesten Stand zu sein und daher wird bei der Feuerwehr Mäder ein in die Jahre gekommenes Löschfahrzeug durch ein Neues ersetzt. „Das derzeit im Einsatz stehende Löschfahrzeug ist bereits seit rund 30 Jahren im Dienst und dies ist ein weiterer Grund für die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges“, so Bürgermeister Rainer Siegele. Die Kosten für das neue Tanklöschfahrzeug werden mit 447.033,60 Euro beziffert – mit der Lieferung des Fahrzeugs ist 2024 zu rechnen. MIMA