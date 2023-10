Neues Dach für das SSZ

Bludenz. Das Dach des Stadtschulzentrums in Bludenz ist in die Jahre gekommen. Schon länger hält das Zinkdach dem Regen nicht immer stand.

Das in den 80iger Jahren eingedeckte Dach wurde im Lauf der Jahre undicht. Durch den laufenden Wassereintritt war nicht nur die Außenhülle, auch die Dachkonstruktion war nachhaltig beschädigt. Dies machte eine umfangreiche Instandsetzung unumgänglich. Bereits im Juli dieses Jahres wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Um die Sicherheit aller beteiligten Handwerker zu gewährleisten, wurde das Gebäude vorsorglich mit einem Dachfanggerüst ausgestattet.

„Das Erhalten von alten Gebäuden liegt uns am Herzen und ich möchte mich bei allen beteiligten Handwerkern für ihren Einsatz bedanken!“ betont Bürgermeister Simon Tschann. Als Anerkennung für die gute Arbeit, wurde von Bürgermeister Simon Tschann eine zünftige Leberkässemmeljause gesponsert, bei der alle gerne zugriffen. Rund 350.000,-€ wurden in die Sanierung investiert.

Bei den Arbeiten waren neben den Gerüstbauern auch Zimmerer und Spengler am Werk. Denn nicht nur die alten Pfetten, Sparren, Streben und Kehlbalken sondern auch die Dachschalungsflächen wurden ergänzt und ausgewechselt. Zusätzlich wurde das Dach aufgedoppelt, verstärkt und mit einer Firstentlüftung ausgestattet. Auch bauliche Neuerungen wurden in Angriff genommen. So wurden mit einem Durchgang die beiden Dachböden erschlossen und nordseitig zwei Dachausstiegsfenster eingebaut. Mit einer Baufertigstellung Ende November 2023 ist das Projekt dann abgeschlossen.