Neues Clubheim als Geburtstagsgeschenk

FC Klostertal feierte seinen 30. Geburtstag mit der Eröffnung des neuen Clubheimes.

„Fußball ist mehr als nur Sport. Er ist immer auch Ausdruck kultureller, sozialer und gemeinschaftlicher Rahmenbedingungen und steht stellvertretend für Veränderungen und Entwicklungen in unserer Gesellschaft in unserer Region, in der Gemeinde“, begrüßte Standortbürgermeister Martin Burtscher alle Klostertaler Fußballer und -begeisterte, sowie die Ehrengäste Landesrat Christian Gantner, Eugen Hartmann (Regio Klostertal), die Bürgermeisterkollegen Hans Peter Pfanner und Florian Morscher, Architekt Markus Mallin, Bauleiter Werner Egele, Obmann FCK Florian Seher, Clemens Fiel (Vorarlberg Sportverband ASVÖ) und Joachim Xander (Vorarlberger Fußballverband). Das neue Clubheim wurde von den Gemeinden Innerbraz, Dalaas und Klösterle, sowie mit einer Beteiligung der Gemeinde Lech gemeinsam errichtet. Mit viel Eigenleistung, Unterstützungen regionaler Betriebe und der Strukturförderung und Sportstättenförderung des Landes Vorarlberg konnte somit ein Schmuckstück am Dalaaser Rasen entstehen.