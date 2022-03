Neues Carsharing-Auto am Bahnhof Rankweil

Ab sofort gibt es am Bahnhof Rankweil ein zweites Caruso-Carsharing Auto. Die Auslastung des ersten Fahrzeugs war so hoch, dass ein zweites Fahrzeug notwendig wurde, um weiterhin eine flexible Nutzung zu ermöglichen.

Das neue Fahrzeug der Carsharing-Station ergänzt ab sofort das Angebot an vernetzten Fortbewegungsmitteln am Bahnhof Rankweil. „Ein Auto zu mieten ist sinnvoll, wenn man jährlich weniger als 10.000 Kilometer pro Jahr zurücklegt. Denn dann ist Carsharing meist günstiger als ein eigenes Auto“, erklärt Natascha Huber von Caruso und ergänzt: „Private Autos haben in Österreich im Schnitt 23 bis 24 Stunden pro Tag Stehzeit – oft geht es einfach um ein Umdenken. Insbesondere bei den gestiegenen Spritpreisen.“ 2021 war das erste Caruso-Auto am Bahnhof Rankweil rund 2.800 Stunden gebucht, das zweite Auto ermöglicht Kund*innen nun kürzere Planungszeiten und mehr Flexibilität.