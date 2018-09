Neues Buch von Reinold Amann

Abenteuer- und Entdeckungsreisen haben den Schlinser Reinold Amann auf alle Kontinente dieser Erde geführt. In seinen Büchern nimmt er den Betrachter und Leser aber mit in die Welt unserer näheren Umgebung.

In seinem neuen Buch, das er am Mittwoch, 26. September, um 20 Uhr im Nenzinger Wolfhaus-Dachboden präsentiert, wird aber Vorarlberg und hier im Besonderen der Walgau sowie das Walsertal auf ganz unterschiedliche Art und Weise erforscht. Bei den Entdeckungsreisen in der näheren Heimat geht es um den ge­heimnisvollen Klang von Orgeln, die versteckten und manchmal rätselhaften Hintergründe unserer Landeshymne, die verborgenen Schönheiten der Unterwasserwelt, um Grenzen und Grenzerfah­rungen, um Menschen, die aus der Reihe tanzen und auch darum, wie Nahrung produziert und genossen werden kann.