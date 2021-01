Neues Bank- und Wohngebäude für Sulz

Im Herzen der Gemeinde entsteht in den kommenden Monaten ein großzügiges Bank- und Wohngebäude.

Sulz . Nachdem das bestehende Gebäude der Raiffeisenbank in der Sulzer Montfortstraße mittlerweile in die Jahre gekommen ist und nicht mehr den baulichen Ansprüchen entspricht, entsteht im Zentrum der Gemeinde ein neues, modernes Bank- und Wohngebäude.

Das neue Bank- und Wohngebäude wurde von Experten und Vertretern der Gemeinde detailliert und behutsam geplant und soll auch die Gemeindeentwicklung von Sulz und der gesamten Region Vorderland stärken. „Der Neubau wird einen frischen Akzent für unseren Wirtschafts- und Lebensraum setzen und sich architektonisch sehr gut in das Ortsbild einfügen“, so Vorstand Aydin Aktas. Um die Wertschöpfung im Vorderland zu stärken, werden auch andere regionale Unternehmen am Neubau beteiligt sein und bereits Anfang 2023 sollen Bank und Bewohner in ihre neue Heimat einziehen. MIMA