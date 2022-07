Seit Mitte der 1990er Jahre begrüßt die Marktgemeinde Frastanz ihre jüngsten Einwohner:innen mit einem Willkommensgeschenk.

In den letzten Monaten hat die Gemeinde dieses Geschenk erweitert und an die Bedürfnisse der jungen Familien angepasst. Jedes Baby erhält nun ein mit dem eigenen Namen besticktes Kapuzen-Handtuch. Zudem erhalten die Eltern die neu aufgelegte Informationsbroschüre „Bei uns kommen die Kleinen groß raus“. Darin sind unter anderem Betreuungsangebote, Familienzuschüsse und Freizeitmöglichkeiten beschrieben.

„Die ersten Reaktionen sind alle sehr positiv, gerade auch was die Qualität unserer Geschenkeauswahl angeht“, freut sich Gort, die das Geschenk den Familien persönlich überbringt. Familienlotsinnen Dieser persönliche Kontakt wird in der Walgaugemeinde großgeschrieben. So ist Frastanz eine Pioniergemeinde in Österreich, was das Familienlotsinnen-Programm anlangt: Geschulte Familienlotsinnen besuchen Familien und Alleinerziehende kostenlos zuhause und begleiten sie beratend.