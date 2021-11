Neues Auto für den Krankenpflegeverein Dornbirn

Erlöse aus den Günther Lutz Weihnachtskonzerten ermöglichten Anschaffung eines neuen PKW´s für den KPV Dornbirn.

KPV-Obmann Heinz Wohlgenannt hieß im Beisein von Silvia Franz (Bezirksleiterin Haselstauden/Rohrbach) und Martina Battisti (Betriebsratsobmann-Stellvertreterin) den Benefizkonzert-Veranstalter in der Dornbirner Annagasse herzlich willkommen, um dem großzügigen Spender noch einmal für sein Engagement zu danken. „Das Allrad-Auto ist schon fleißig im Einsatz“, wie die beiden Damen bei der Begrüßung versicherten. Sehr zur Freude von Konzertorganisator Lutz, der auch noch einmal betonte, warum er den Dornbirner Traditionsverein in den vergangenen Jahren immer wieder gerne unterstützte: „Ich werde nie vergessen, was der Krankenpflegeverein für hervorragende Hilfe für meine Mutter geleistet hat und ich kann nur noch einmal Danke sagen, für die wertvolle Arbeit, die hier gemacht wird.“ Er betonte zudem, dass der Allrad-PKW für die zahlreichen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Erleichterung sein soll, vor allem auch, um die etwas abgelegeneren Bergparzellen in Dornbirn zu erreichen.