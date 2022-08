Neues aus Wolfurt und SCR Altach-Trainer Klose

Am Dienstag sind Christian Natter (Bürgermeister von Wolfurt) und Miroslav Klose (SCRA-Trainer) zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Das Leitbild der Gemeinde Wolfurt aus dem Jahr 2007 und der Räumliche Entwicklungsplan (REP) aus dem Jahr 2003 werden momentan überarbeitet und mit aktuellen Themen ergänzt. Dazu führt die Gemeinde einen offenen Planungsprozess durch. Außerdem: Vor einigen Jahren erwarb die Marktgemeinde das Schloss, das über Wolfurt thront, nun soll es saniert und für Veranstaltungen genutzt werden. Wie es mit dem Schloss weitergeht und was in Wolfurt sonst noch passiert, darüber spricht Birgit Entner-Gerhold heute bei "Vorarlberg LIVE" mit Bürgermeister Christian Natter.

Die Derbywoche ist auch für Altach-Coach Miroslav Klose etwas Besonderes. Der 44-jährige Fußballweltmeister aus Deutschland nahm sich deshalb am freien Tag Zeit, um mit V-LIVE-Moderator Pascal Pletsch über das bevorstehende Spiel gegen die Austria Lustenau zu sprechen. Der 44-Jährige, als Spieler u. a. bei den römischen Stadtderbys zwischen Lazio und der AS Roma auf dem Feld, sprach auch ganz offen über die Fehler seiner Mannschaft beim 0:4 in Graz. Zu sehen ist das Interview heute ab 17 Uhr bei "Vorarlberg LIVE".