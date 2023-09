Neues aus Wolfurt und Schaffarei Festival

AK-Direktorin Eva King und Bürgermeister Christian Natter sind am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE".

Mit 1. Juli hat Eva King die Funktion als AK-Direktorin offiziell übernommen. "Obwohl ich schon sechs Jahre bei der Arbeiterkammer bin, sind es doch viele neue Aufgaben, die nun auf mich zukommen. Aber diese Vielfältigkeit macht für mich den Job auch so attraktiv. Ich arbeite sehr gerne und ich arbeite sehr gerne in der Arbeiterkammer. Es ist ein tolles Haus mit einem Team aus Top-Experten", so King. Außerdem spricht die AK-Direktorin über das Schaffarei Festival, das vom 7. bis 9. September 2023 in Feldkirch bei freiem Eintritt stattfindet.