Neues aus der Gemeindevertretung

Die Gebühren für 2024 und die Änderung des Bebauungsplanes standen im Vordergrund der Gemeindevertretersitzung von Mäder in dieser Woche.

Mäder . Neben dem GIG-Jahresabschluss, der Auflösung der Gemeinde Immobilien Gesellschaft und dem Beschluss einiger Verordnungen wurden bei der Gemeindevertretersitzung in Mäder in dieser Woche auch Ausschüsse im Gemeindevorstand umbesetzt.

Im Zuge der jüngsten Gemeindevertretersitzung wurde für 2024 eine mäßige Gebührenerhöhungen beschlossen, die durch einen Bonus der Bundesregierung allerdings wieder ausgeglichen werden solle. So werden die Gebühren in Mäder für ein Kubikmeter Wasser im kommenden Jahr auf 1,15 Euro und für ein Kubikmeter Abwasser auf 2,20 Euro leicht erhöht. Auch die Abfallgrundgebühr wird erhöht. „Für einen Einpersonenhaushalt machen die gesamten Erhöhungen in etwa 18,90 Euro für das ganze Jahr aus. Die Vergütung wird etwa 16,50 Euro ausmachen“, gibt Bürgermeister Siegele an, der anfügt, dass die Gebührenentwicklung in Mäder die letzten 20 Jahre weit unter der Entwicklung des Lebenskostenindexes steht.