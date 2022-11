Neues aus der Gemeindevertretung von Mäder

Die Zentrumsplanung, die Gebühren für das kommende Jahr und neue Photovoltaikanlagen standen unter anderem auf der Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung in dieser Woche.

Mäder. Neben dem endgültigen Beschluss des Bebauungsplanes und der Festlegung von Erschließungsbeiträgen für Grundstücke die an das Umlegungsgebiet angrenzen, konnte Bürgermeister Rainer Siegele bei der Gemeindevertretersitzung in dieser Woche auch berichten, dass die Arbeiten für die Erschließung des Umlegungsgebietes Schweizerstraße im Zeitplan liegen und in diesem Jahr bis auf die Asphaltierung abgeschlossen werden.