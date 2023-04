Neueröffnung: Was René Lerch aus m-music macht

Nach 30 Jahren hat m-music in Lustenau einen neuen Geschäftsführer. Ein langjähriger Mitarbeiter mit Leidenschaft zur Musik übernimmt ab sofort.

Ende 2022 schloss m-music in Lustenau nach 30 Jahren seine Pforten. Geschäftsführer und Gründer Markus Isele entschloss, sich auf den Großhandel zu konzentrieren. Am Freitagnachmittag fand die große Neueröffnung des Musikfachgeschäfts statt.

Ende 2022 gab es einen Totalabverkauf, am Freitag eröffnete m-music neu. ©VOL.AT/Mayer

"Habe viel Herzblut hineingesteckt"

Mit René Lerch übernimmt ein langjähriger Mitarbeiter. "Ich arbeite schon seit sieben, acht Jahren ungefähr in dem Geschäft", erklärt Lerch gegenüber VOL.AT. Er habe soviel Herzblut hineingesteckt, dass eine Schließung für ihn nicht denkbar war. Nach vielen Überlegungen fasste er den Entschluss und fand einen Weg, das "tolle Geschäft weiterzuführen und zu erhalten".

Schon beim Betreten des Geschäfts fällt der Blick auf die Auswahl an Trommeln. ©VOL.AT/Mayer

Bei der Neueröffnung gibt es Livemusik im Geschäft. ©VOL.AT/Mayer

"Was das Musikerherz begehrt"

Er habe sich einen großen Traum erfüllt, so der neue Betreiber im Gespräch mit VOL.AT. Das Sortiment bleibt vielfältig wie eh und je. Es gibt eine große Auswahl an Gitarren und Percussioninstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Tasten- und Saiteninstrumenten. Ansonsten gibt es Verstärker, Effekt-Pedale, Trommeln, Cajons und "alles, was das Musikerherz begehrt". "Wir haben auch eine Klangschalenecke", erklärt Lerch.

m-music kann durch eine große Auswahl überzeugen. ©VOL.AT/Mayer

Interessierte konnten auch gleich einen Blick auf das Sortiment werfen. ©VOL.AT/Mayer

Geschäft jetzt "heimeliger"

Am meisten verändert hat sich die Größe des Geschäfts. "Mir war einfach wichtig – wenn es weiterläuft das Geschäft – es sollte etwas heimeliger werden", gibt er zu verstehen. Es sei nun entspannter, auch was die Größe angehe. "Von der Auswahl her ist alles genau gleich. Einfach ein bisschen kompakter in einem Stockwerk", betont er.

Auch Tasteninstrumente wie Klaviere und Keyboards gibt es. ©VOL.AT/Mayer

Ein Blick ins neu gestaltete Musikgeschäft. ©VOL.AT/Mayer

"Musik generell ist absolut spitze"

Auch Lerch hat ein Lieblingsinstrument: "Meine absolute Leidenschaft ist die Gitarre", verrät er im Gespräch mit VOL.AT. Egal ob Western- oder E-Gitarre. "Das spiele ich das halbe Leben schon", erklärt er. Hier habe er sich super ausleben können. "Musik generell ist absolut spitze", meint der neue Betreiber von m-music. Das versuche er an den Kunden weiterzugeben.

"Meine absolute Leidenschaft ist die Gitarre", erklärt René Lerch im Gespräch mit VOL.AT. ©VOL.AT/Mayer

Die Stimmung am Freitagnachmittag war gut. ©VOL.AT/Mayer

Livemusik und Sekt

Beim ersten Tag der Neueröffnung am Freitag schauten zahlreiche Stammkunden und Interessierte vorbei. Es gab Livemusik und ein Gläschen Sekt, Bier oder Saft zum Anstoßen. Auch am Samstagvormittag gehen die Feierlichkeiten mit Musik von "Mike Live" und einer Tombola weiter. Am Nachmittag sei man flexibel, was die Dauer angehe.