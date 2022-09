Neueröffnung vom Berufs-Infozentrum Feldkirch

Mit 130 Quadratmetern Fläche und um zwei neue Büros wurde das BIZ Feldkirch vom AMS neu gestaltet.

FELDKIRCH. „Es ist sehr flexibel benutzbar. Der Neubau beinhaltet eine große öffentliche Fläche und Räume mit persönlichen Beratungen. Die Berater vom BIZ Feldkirch bieten den Jugendlichen eine wertvolle Hilfestellungdas gesamte Spektrum und Palette an Ausbildungsmöglichkeiten in der Berufsbranche kennen zu lernen um so bewusst eine Entscheidung treffen zu können. Die Berufsberatung ist von entscheidender Bedeutung und ganz ein wichtiger Faktor“, sagt AMS Vorarlberg Geschäftsführer Bernhard Bereuter anlässlich der Wiedereröffnungsfeier im Berufs-Info-Zentrum (BIZ) in Feldkirch. Bereuter gratuliert allen Verantwortlichen der AMS Geschäftsstelle Feldkirch zum perfekten Umbau. Vor allem den Schulklassen aus dem Raum Feldkirch und Vorderland bietet das neue BIZ-Feldkirch eine gute Möglichkeit diese Anlaufstelle zu nützen. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir zwei Experten mit abgeschlossener Spezialausbildung im Bereich der Berufs- und Bildungsberatung in Feldkirch haben“, freut sich AMS Feldkirch Geschäftsstellenleiterin Andrea Walch-Riedmann. Mit den beiden BIZ-Feldkirch Mitarbeitern Tanja Bischof und Eugen Knobel stehen den Jugendlichen zwei zertifizierte Experten in ihrem Bereich zur Verfügung. Laut BIZ Feldkirch Leiterin Eva Grobner kann in Vorarlberg über 200 Lehrberufe gewählt werden. Das BIZ Feldkirch ist mit über 130 Quadratmetern und zwei neuen Büros nun bedeutend vergrößert worden und für Gruppen und Schulklassen benützbar. Daneben wurde im Bereich der Selbstrecherche das Broschüren-Angebot in den Bereichen Lehre, Schule, Studium, Infos für Frauen neu und übersichtlich gegliedert.VN-TK