Neueröffnung der Schwedenschanze

Bekannter Gastronom haucht Traditions-Restaurant im Hafen des Rheindeltas neues Leben ein.

Christoph Sögner, seines Zeichens bekannt als Whisky- und Zigarrenliebhaber sowie Koch mit Gespür dafür, was die Gäste an seinen Kochkünsten lieben, zieht es nach 18 Jahren im Bregenzer Café Montfort und neun Jahren in der Werkstatt in Rankweil nun an den See. Die zahlreichen Mitglieder des Motorboot- und Segelsportvereins im Rheindelta sind darüber genauso erfreut wie zahlreiche Freunde und Bekannte des Gastronomen, kann man sich doch sicher sein, dass nicht nur aus dem Pizzaofenjuwel kulinarische Köstlichkeiten auf die Teller wandern. Bodenständig, frisch, regional soll die Speisekarte samt abwechslungsreichen Mittagsmenüs gestaltet sein.