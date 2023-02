Fabian Welte eröffnet seine Fahrrad-Reparaturwerkstatt in Lochau

©Gemeinde Lochau / MD

Neueröffnung der Fahrradwerkstatt in Lochau

Das Lochauer Dorfzentrum wird weiter belebt. Im Februar 2023 ist Fabian Welte mit seiner Fahrrad-Reparaturwerkstatt „Ride a bike“ in das neu renovierte Geschäftslokal in der Landstraße 12 im Ortszentrum umgezogen. Die Eröffnung fand am 17. Februar statt.

Während der Öffnungszeiten steht Fabian Welte dort gerne für Ihre Anliegen zur Verfügung. Einen mobilen Fahrrad-Service bietet er weiterhin an.

Die Eröffnung ließen sich BM Frank Matt und GV Mirko Palkovic, die Fabian Welte bei der Realisierung seines Vorhabens tatkräftig unterstützt haben, keinesfalls entgehen. Die Freude über die neue Fahrradwerkstatt in Lochau ist bei allen Besucher*innen groß, musste man für einen Fahrrad-Service oder eine Reparatur bislang oftmals in die umliegenden Gemeinden ausweichen.

Die Geschäftsidee wird ausgebaut

Nachdem zahlreiche Kund*innen ihm immer wieder ihr Leid bezüglich des umständlichen Transports eines kaputten Fahrrads in die Werkstatt geschildert haben, hat Fabian Welte beschlossen, einen besonderen Service anzubieten und stattdessen die Werkstatt zu den Kund*innen zu bringen. Im Oktober 2017 wurde ein Anhänger gekauft, mit Werkzeugen und Ersatzteilen bestückt und ein Lager in Lochau eingerichtet. Den geschäftlichen Anfang in Lochau hat er dann 2021 mit seiner mobilen Fahrradwerkstatt „Ride a bike“ gemacht.

Fabian Welte kümmert sich um alle Fahrräder, egal welche Marke. Nur bei E-Bikes zieht er aufgrund seiner Spezialisierung und der Verfügbarkeit entsprechender Ersatzteile gängige Marken, wie etwa Bosch, vor.

Damit die mobile Werkstatt nicht kreuz und quer durch sein Einzugsgebiet (Bezirke Bregenz, Dornbirn und Feldkirch) gefahren werden muss, arbeitet Fabian nur mit Terminvergaben auf vorgeplanten Routen (T: 0650 557 8182).

Öffnungszeiten „Ride a bike“:

Mi: 15.00 – 18.00 Uhr

Do und Fr: 09.00 – 13.00 Uhr und 14.30 – 18.00 Uhr

Sa: mit Terminvereinbarung

