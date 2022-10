Neuer Zirkus zwischen Himmel und Hölle

Am Samstag feierte das neue Stück von Momentlabor Premiere im Freudenhaus.

Es folgen noch drei weitere Spielabende, bevor es im Freudenhaus direkt mit „jungem Zirkus“ weitergeht. Am Samstag, 8. Oktober ist dann das Jugend-Ensemble Zirkushalle Dornbirn zu Gast in Lustenau. Mit im Gepäck das Stück „Nachts in der Stadt“.

In einer Coming-of-age-Performance erkundet das neue Jugendensemble der Zirkushalle Dornbirn die ersten nächtlichen Schritte, den Aufbruch von der Kindheit in die Jugend. In einer Zeit nach über zwei Jahren Corona-Pandemie, in welcher das Nachtleben einer konstanten und großen Veränderung unterlegen ist, war es für die Jugendlichen oft schwierig, erste Schritte in die verheißungsvolle Nacht hineinzuwagen. Doch die Zeit ist nun gekommen und die Jugend schwärmt und schwadroniert wieder. Die Freudenhaus-Gastgeber Roman Zöhrer und Lisa-Marie Berkmann freuen sich auf zahlreiche Nachtschwärmer in ihrem Kulturzelt, die den Zirkus-Nachwuchs unterstützen. (cth)