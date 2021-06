Neuer Wohnraum für Nofels

In Nofels wird ordentlich gebaut.

Die großen Geräte fahren auf: Drei Wohnbauprojekte im Fokus.

NOFELS Nofels blüht auf. Seit vielen Jahres ist man bemüht den Ortsteil so attaktiv, wie möglich zu gestalten. Dabei steht das Novale als Zentrumsprojekt oftmals im Fokus. Mittlerweile leben über 4000 Einwohner in Nofels. . Besonders Grenzgänger profitieren von der unmittelbaren Nähe zu Liechtenstein. Da ist es für Bauträger ein interessantes Fleckchen ihre Bagger aufzufahren. Die VN und VOL.AT hat drei der größten Projekte näher betrachtet.

Sebastian-Kneipp-Straße

In zentraler Lage und entsteht Sebastian-Kneipp-Straße eine neue Wohnanlage. Diese Anlage besteht aus zwei Häusern in geradliniger Architektur. “Nur elf Wohneinheiten sorgen für maximale Privatsphäre. “Für das Projekt zeichnet das Projektentwicklungs- und Bauträgerunternehmen Raum.punkt Immobilien GmbH verantwortlich”, führt Markus Mader (Andreas Hofer Immobilien) aus. Mit langjähriger Erfahrung habe sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, dauerhafte Werte zu schaffen. Die Wohnanlage in Nofels verfügt über eine Tiefgarage, Fahrradabstellplätze und Kinderspielplatz. Jedes Stockwerk ist barrierefrei mit Aufzug erreichbar. Fetigstellung ist im Herbst/Winter 2021 geplant.

Ackerweg

Bereits im vergangenen Juli 2020 erfolgte durch Jägerbau der Spatenstich an einem Wohnbauprojekt im Ackerweg. Auf rund 2000 Quadratmeter entsteht eine Wohnfläche von 1110 Quadrameter. Insumme sind es 15 Wohneinheiten mit Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen. Aktuell stehen die Arbeiten an der Fassade an. Währendessen beschäftigen sich die Bauarbeiten mit dem Innenraum Fliesen und Parket. Vor kurzem wurden die beiden Hauptdächer fertiggestellt. Bis Dezember 2021 soll das Projekt abgeschlossen werden. “Wir haben besonderen Stellenwert auf ökologischen Wohnbau gelegegt”, fürt Nicoleta Floca von Jägerbau aus. Deshalb fiel die Architektur auch mit Holzfassade sowie energrgetisch sinnvolle Erschließung beider Baukörper durch einen gemeinsamen barrierefreien Eingangsbereich.

Bittweg