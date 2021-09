Neuer Wohnraum für Gisingen mit Leben gefüllt

13 neue geförderte Wohnungen konnten in dieser Woche an ihre neuen Mieter übergeben werden.

Feldkirch . Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit erfolgte bei der gemeinnützigen Wohnanlage in der Oberaustraße diese Woche die Schlüsselübergabe und damit konnten in Feldkirchs bevölkerungsreichstem Stadtteil weitere leistbare Wohnungen vergeben werden.

Trotz Pandemie und zeitweiligem Lockdown konnte das Wohnbauprojekt der Alpenländischen Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft in der Oberaustraße in Gisingen planmäßig fertiggestellt werden und so erfolgte im Feldkircher Rathaus die feierliche Schlüsselübergabe an die neuen Mieter. Gemeinsam mit Bürgermeister Wolfgang Matt und dem Gisinger Ortsvorsteher Peter Stieger konnte Alpenländische Geschäftsstellenleiterin Alexandra Schalegg die 13 neuen Wohnungen an die neuen Bewohner übergeben.