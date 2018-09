Neuer Wohnraum entsteht in Schnifis

Der Spatenstich zur Wohnanlage der Wohnbauselbsthilfe in Schnifis erfolgte im Juni. 15 Wohneinheiten entstehen, darunter Miet- und Mietkaufwohnungen. Die Größe der 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen steht bereits fest.

SCHNIFIS Direkt unterhalb der Talstation der Seilbahn Schnifis entsteht die Wohnanlage der Wohnbauselbsthilfe in Schnifis. Die Baumeisterarbeiten sind im vollen Gange. Der dreigeschossige Wohnbau trägt zur Verdichtung bei und wirkt Flächenversiedelung entgegen, so soll Verantwortung für kommende Generationen übernommen werden.

Zusätzlich sollen sowohl ein Spielplatz wie auch Besucherparkplätze entstehen. Außen prägt das Gebäude eine moderne Holzfassade. Von Anfang an waren die Bürger in den Entscheidungsprozess eingebunden, so entstand eine hohe Zustimmung zur Wohnanlage der Wohnbauselbsthilfe. Die Bautätigkeiten liegen im Zeitplan, geplante Fertigstellung ist im Herbst (voraussichtlich November) 2019. HE