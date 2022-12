Neuer Wartebereich am Bahnhof Feldkirch

Der neue Wartebereich am Feldkircher Bahnhof ist rund eine Woche vor Weihnachten eröffnet worden. Der Bahnhof soll im Frühjahr 2023 fertiggestellt werden.

Bahnhöfe spielen dabei eine wichtige Rolle, denn sie sind der nachhaltige erste Eindruck für die Nutzer des öffentlichen Verkehrs. Am Bahnhof in der Bezirkshauptstadt Feldkirch, als wichtiger Knotenpunkt für den Zugverkehr in Vorarlberg, hat die Rundumerneuerung bereits im Oktober 2021 begonnen. Aktuell laufen die finalen Arbeiten, sodass eine Gesamtfertigstellung im Frühjahr 2023 möglich ist. Insgesamt haben die ÖBB-Infrastruktur AG rund 5,7 Millionen Euro in den Modernisierungsschub investiert.