Neuer Vizebürgermeister für Fraxern

Hugo Kathan übernimmt von Norbert Primisser

Fraxern. Rund ein halbes Jahr vor den Gemeinderatswahlen im kommenden Frühjahr bekommt die Gemeinde Fraxern einen neuen Vizebürgermeister. Nachdem Amtsvorgänger Nobert Primisser aus persönlichen Gründen auf seine Position verzichtet hatte, wurde nun der bisherige Gemeinderat Hugo Kathan als sein Nachfolger bestimmt. Der 54-jährige wurde am 23.September einstimmig von der Fraxner Gemeindevertretung in sein Amt gewählt. Kathan ist bereits seit 2005 in seiner Heimatgemeinde aktiv und seit 2015 Mitglied des Gemeindevorstands. Hauptberuflich ist der Vater von drei Kindern seit vielen Jahren als Koch im Vorderlandhus tätig. Seine bisherigen politischen Aufgaben als Gemeinderat, als Obmann von Forst -, Landwirtschaft – und Alpausschuss wird er genauso weiterhin beibehalten, wie seine Mitarbeit im Familien -, Sozial -, Umwelt – und Vereinsauschuss. Seit Jahren bereits eine Herzensangelegenheit für Kathan ist das Bürgerbeteiligungsprojekt „Wanna“, bei dem er sich um eine alte Alphütte und um die Renaturierung von Streuwiesenflächen kümmert und diese so in wertvolle Biotope verwandelt hat. Darüber hinaus engagiert sich der neue Vizebürgermeister seit Jahren beim FC Fraxern und ist dort hauptverantwortlich für den Kantinenbetrieb zuständig. Bürgermeister Steve Mayr freut sich bereits auf die noch engere Zusammenarbeit mit Kathan: „Fraxern kann stolz sein, solch einen engagierten und aktiven Vizebürgermeister zu haben.“