Neuer Verwaltungsdirektor für Krankenhaus Dornbirn bestellt

Ab Herbst übernimmt Mag. (FH) Peter Neier die Funktion des Verwaltungsdirektors im Krankenhaus Dornbirn.

Das Krankenhaus Dornbirn wird von einem Direktorentrio geleitet: Der ärztlichen Leiterin Primar Edda Haberlandt, Pflegedirektor Bertram Ladner, MSc – und ab Herbst übernimmt Mag. (FH) Peter Neier die Funktion des Verwaltungsdirektors. Eine fachliche Hearingkommission hat seine Bestellung einstimmig vorgeschlagen.

Er ist federführend für die Budgetierung der wichtigen Gesundheitseinrichtung in der Region zuständig. Mit einem Umsatz von rund 108 Millionen Euro stellte das Krankenhaus als größter Betrieb den größten Budgetposten im Voranschlag 2023 der Stadt Dornbirn. „Wir freuen uns, mit Peter Neier einen hervorragenden Experten für die komplexe Finanzierung des Krankenhauses gefunden zu haben. Zudem verfügt er über ein hohes Maß an Wissen in den Bereichen Projekt- und Prozessmanagement und bezieht die fachliche Qualität, die rund 250 Mitarbeitenden in der Verwaltung im städtischen Krankenhaus zu führen. Als Mitglied in der kollegialen Dreierführung wird er gemeinsam mit der Chefärztin und dem Pflegedirektor das Krankenhaus Dornbirn weiterentwickeln, um den Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu begegnen. Für seine Tätigkeit in unserem Haus wünschen wir ihm alles Gute“, betont Gesundheitsreferentin und Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann.

Fachwissen und Berufserfahrung

Praktisches Fachwissen sowie wirtschaftliche Berufserfahrung bringt Mag. (FH) Peter Neier (48) für seine neue Aufgabe als Verwaltungsdirektor mit. Der zweifache Familienvater war über 10 Jahre in Führungsfunktionen in der Privatwirtschaft tätig und ist seit 2006 Bürgermeister der Gemeinde Nüziders und wechselt im Herbst nach Dornbirn. Der neuen Aufgabe sieht er zuversichtlich entgegen: „Ich freue mich auf diese Herausforderung. Das städtische Krankenhaus ist ein moderner Gesundheitsbetrieb und hat einen wichtigen Stellenwert für die Region. Daran wollen wir gemeinsam künftig anknüpfen.“ Peter Neier studierte Betriebliches Prozess- und Projektmanagement an der FH Vorarlberg. Der Wirtschaftsfachmann kennt die kommunale Verwaltung und freut sich jetzt auf die Arbeit im Gesundheitsbereich, „die ich mit großem Engagement in Angriff nehmen werde. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam die Aufgaben der regionalen Gesundheitsversorgung bestens bewältigen können."

Gemeinsam führt das Direktorentrio rund 900 Mitarbeiter:innen – darunter 158 Ärztinnen und Ärzte, 445 Pflegepersonen und 256 Personen in der Verwaltung – die jährlich rund 40.000 ambulante und 15.000 stationäre Patient:innen versorgen. Hier stellt der neue Verwaltungsdirektor den Menschen in den Mittelpunkt: „Ohne Wirtschaftlichkeit schaffen wir es nicht, ohne Menschlichkeit ertragen wir es nicht.“

Neier folgt auf Fornetran

Mag. (FH) Peter Neier folgt in seiner neuen Funktion auf Mag. Helmut Fornetran. „Er leitet das Krankenhaus mit fundiertem Wissen und großer Führungskompetenz bis zu seinem Pensionantritt. Er hat das städtischen Krankenhaus postiv weiterentwickelt und als kompetente Gesundheitsrichtung positioniert“, sagt Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann und freut sich auf die neue Zusammenarbeit im Herbst mit dem neuen Verwaltungsdirektor mit dem klaren Ziel, „weiterhin die respektvolle und wertschätzende Zusammenarbeit mit allen am Behandlungsprozess beteiligten Berufsgruppen zu fördern und damit die hohe Qualität in der Betreuung zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten zu sichern bzw. weiterzuentwickeln.“