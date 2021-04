Neuer Verwaltungsdirektor am LKH Hohenems

Andreas Lauterer nun für die wirtschaftlichen Belange in Hohenems verantwortlich.

Hohenems . Der Verwaltungsdirektor des LKH Bregenz, Andreas Lauterer, ist seit kurzem zusätzlich zu seiner Funktion in der Landeshauptstadt auch im Hohenemser Landeskrankenhaus tätig und tritt somit die Nachfolge des nunmehr pensionierten Direktors Dietmar Hartner an.

Der bisherige Verwaltungsdirektor Dietmar Hartner hat dabei nach vielen Jahren im Landeskrankenhaus Hohenems mit Anfang April seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. „Dietmar Hartner hat das LKH Hohenems zu einem modernen Gesundheitszentrum entwickelt, das in der Vorarlberger Spitalslandschaft auch in Zukunft eine wesentliche Rolle spielt“, danken die KHBG Geschäftsführer Gerald Fleisch und Peter Fraunberger dem scheidenden Direktor. Zu einem der großen Verdienste in den letzten Jahren von Dietmar Hartner zählt dabei sicher die umsichtige und professionelle Überführung des ehemaligen Stadtkrankenhauses in den Verbund der Vorarlberger Landeskrankenhäuser.