Neuer Verteidiger aus Finnland spielt für die Bulldoggs

Die Dornbirn Bulldogs holen Verteidiger Juuso Pulli aus der finnischen Liga.

Der 26-Jährige absolviert bei den Vorarlbergern ein Try-Out und ist bereits am Mittwoch zum Team gestoßen. Ein zusätzlicher Verteidiger sowie ein Stürmer stehen noch auf der Wunschliste von Bulldogs Head Coach Dave MacQueen für die im September beginnende Erste Bank Eishockey Liga-Saison. Jetzt haben die Vorarlberger Taten gesetzt und testen den Finnen Juuso Pulli.

„Wir hatten seinen Namen schon länger auf der Liste“, verrät MacQueen, der Pulli in den nächsten Spielen auf Try-Out-Basis eine Chance geben will. „Jetzt liegt es an ihm, sich bei uns zu beweisen.“ Pulli stand zuletzt beim finnischen Erstligisten Ilves Tampereen unter Vertrag und spielte noch nie für ein Team außerhalb seiner Heimat. „Ich habe mit meinen ehemaligen Teamkollegen und auch mit Rasmus Rinne viel über die Erste Bank Eishockey Liga gesprochen und freue mich auf eine neue Herausforderung“, zeigt sich Pulli motiviert.