Neuer Trinkwasserbrunnen für Lustenau

Im Zuge von Rhesi braucht Lustenau einen neuen Trinkwasserbrunnen. Nun prüft die BH das Projekt zur wasserrechtlichen Bewilligung.

„Wir sind hier in Lustenau in der glücklichen Lage, dass wir unser Trinkwasser aus dem Grundwasserbegleitstrom des Rheins beziehen“, erläutert Wasserwerksleiter Michael Bösch. Täglich pumpt das Wasserwerk rund 4000 Kubikmeter Wasser in die Haushalte Lustenaus. „Das sind zwei Mal täglich alle Schwimmbecken im Parkbad Lustenau“, führt er zur besseren Erklärung an. Das Wasser wird dabei nicht aufbereitet und kommt so wie es ist in die Leitung. Damit die Lustenauer Bevölkerung eine gleichbleibend hohe Qualität an Trinkwasser erhält, machten sich die Verantwortlichen auf die Suche nach einem neuen Brunnenfeld. „Wir haben auf der Höhe Blumenau ein Brunnenfeld gefunden, bei dem wir fünf Brunnen bauen können“, so Bösch. Und damit die Lustenauer Bevölkerung genügend Wasser hat und versorgt werden kann, wurde das Projekt auf die prognostizierten Bevölkerungszahlen von 2100 geplant.