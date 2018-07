Neuer Trainer für die Dornbirn Lions

Dornbirn - Die Raiffeisen Dornbirn Lions werden in der kommenden Saison 2018/19 unter einem neuen Kommando an der Seitenlinie bestreiten.

„Nach dem Abgang von Luka Brajkovic (Davidson College) und Toni Vicens (zurück nach Spanien) wollten wir einen Schnitt machen, neue Ideen und frischen Wind in die Mannschaft bringen. Mit dem 33-jährigen San Miguel haben wir einen sehr engagierten und hungrigen Coach gefunden, der überaus viel Erfahrung im Nachwuchsbereich und speziell in der Entwicklung junger Spieler mitbringt“, freut sich Markus Mittelberger über den neuen Mann an der Seitenlinie. Der in Barcelona geborene Katalane war Assistent-Coach und Headcoach in der spanischen EBA bei CB Martorell bevor er in der vergangenen Saison in Irland als Nachwuchstrainer arbeitete.