Neuer Tormann für FC Dornbirn wurde gefunden

Der Westliga-Spitzenreiter und Zweitliga-Aufsteiger FC Mohren Dornbirn verzeichnet mit Lucas Bundschuh den ersten Neuzugang.

Der 23-jährige gebürtige Kennelbacher unterschrieb einen Einjahresvertrag für die Saison 2019/2020 und wird neuer Tormann der Rothosen an Stelle von Lukas Hefel, der zu Vorarlbergligaklub Bizau wechselt. Zur Zeit hütet Bundschuh das Tor von 1. FC Sonthofen in der Bayernliga Süd. Er war aber schon in Wattens und Freiburg als Profitormann unter Vertrag, vor dem Wechsel nach Sonthofen seit dem 1. Jänner 2018 stand er auch schon in Memmingen zwischen den Pfosten. Bundschuh wird sich mit Eigenbau Maximilian Lang um die Nummer eins duellieren.