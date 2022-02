Neuer Tormann, Comeback und die eigene Jugend

Veränderungen im Kader von Vorarlbergligaklub FC Hard.

Am fünftmeisten Gegentreffer aller siebzehn Vorarlbergligavereine kassierte der FC Hard im Herbst. Sportchef Christian Tschofen hat nun einen wichtigen Hebel angesetzt: Mit dem erst 20-jährigen Kroaten Mate Viduka, ist fast zwei Meter groß (196 cm), hat man einen neuen Rückhalt verpflichtet. Erst im Sommer letzten Jahres verkündete Abwehrspieler Frederic Winner, damals noch bei Admira Dornbirn, seinen Rücktritt von der aktiven Laufbahn. Nun gibt der 29-Jährige Standardspezialist aber bei seinem Stammklub Hard in der Rückrunde ein Comeback und verstärkt die Defensivabteilung. Der Einbau von vorwiegend jungen Eigenbauspielern steht aber im Fokus: Mir Renato Berati (17), Tobias Langer (21) und Darko Stajnko (18) werden drei Talente dem Eins-Kader angehören und dort vermehrt Einsatzminuten bekommen. Neu in Hard ist auch Sinan Ayaz von FC Vaduz-U-18-Mannschaft.