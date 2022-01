Neuer Torhüter für FC BW Feldkirch

Ein Goalie von SC Admira Dornbirn wurde von den Montfortstädtern verpflichtet.

Da beim Sparkasse FC BW Feldkirch mit Daniel Erlacher (26) und Miljan Nikolic (27) gleich zwei Torhüter in der Winterpause dem Vorarlbergligisten aufgrund unterschiedlicher Gründe abhandenkommen, verpflichteten die Montfortstädter zur Winterübertrittszeit den 24-jährigen Joel Koch von Admira Dornbirn. Aderlass auf der Torhüterposition der Blau-Weißen: Vor wenigen Wochen verkündete Kapitän Daniel Erlacher den Verantwortlichen aus privaten Gründen, im Frühjahr 2022 nicht mehr auflaufen zu können. Auch Miljan Nikolic kann aufgrund einer beruflichen Weiterbildung keinesfalls am Spielbetrieb teilnehmen. Aus diesem Grund verpflichten die Blau-Weißen mit Joel Koch einen zusätzlichen Torhüter, der von der 2. Kampfmannschaft des SC Admira Dornbirn 1946 nach Feldkirch stößt. Somit gehen die Montfortstädter mit Jovan Petrovic (25), Jari Keijnemans (20) und Joel Koch in die Frühjahrssaison 2022.