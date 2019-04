Neuer Top-Goalie für den EHC Lustenau

Nur wenige Tage nach Beendigung der Alps-Hockey-League 2018/19 kann der EHC Lustenau den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren.

Seine Karriere begann René Swette beim EHC Alge Elastic Lustenau. In der Saison 2005/06 wurde er erstmals Stammtorhüter in der Kampfmannschaft. Gleich in der Premierensaison errang er mit seinem Team den Meistertitel in der ehemaligen Nationalliga. Nach einem weiteren Jahr in Lustenau, in dem er seine berufliche Lehre beendete, wechselte Swette zum KAC in die EBEL. Bei den Rotjacken absolvierte er gesamt acht Saisonen und kam in dieser Zeit auch zu einigen Nationalteam-Einsätzen. Anschließend hütete er unter anderem beim EHC Linz, den Dresdner Eislöwen sowie beim VSV den Kasten, ehe er in der Saison 2017/18 zum HC Innsbruck gestoßen ist. Nach zwei Jahren in Tirol kehrt René Swette nun zurück nach Lustenau.