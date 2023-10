Neuer Therapieansatz der MedUni Wien bei bösartigem Hirntumor

Neue Therapie der MedUni Wien zeigt überdurchschnittliches Langzeit-Überleben bei bösartigem Hirntumor im Kindes- und Jugendalter – bahnbrechende Studie veröffentlicht.

Neue Studie bringt Hoffnung

Eine Studie unter Leitung der MedUni Wien zeigt einen anhaltenden Überlebensvorteil der so genannten antiangiogenen Therapie bei einem Wiederauftreten des häufigsten bösartigen Hirntumors im Kindes- und Jugendalter. Diese Form der Therapie hungert den Krebs aus, indem sie vor allem in die Krebsumgebung eingreift. Bisher stand keine kurative Behandlungsmöglichkeit zur Verfügung. Die Studie wurde jetzt im Journal JAMA Oncology veröffentlicht, hieß es am Freitag.

Neue Therapieform: Krebs aushungern statt angreifen

Seit 2006 hat die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde eine metronomisch (tägliche Einnahme der Medikation in einer niedrigen Dosierung; Am,.) antiangiogene medikamentöse Therapie verabreicht. Diese verhindert, dass der Tumor Blutgefäße bilden kann somit kein weiterer Wachstum mehr entstehen kann. Allerdings gibt es aus den bereitgestellten Informationen keinen Hinweis darauf, dass die Therapie noch zu einer vollständigen Heilung des Medulloblastoms führt."Dieser Therapieansatz im Rezidiv ist insofern attraktiv, da in erster Linie nicht der Tumor selbst angegriffen wird, sondern die Krebsumgebung, das sogenannte "Microenvironment" und der Tumor sozusagen aushungert", so Erstautor der MEMMAT-Studie Andreas Peyrl.