Neuer Test deckt 18 Krebsarten frühzeitig auf

Ein neuer Durchbruch in der Medizin: Wissenschaftler haben einen DNA-Test entwickelt, der die Früherkennung von 18 verschiedenen Krebsarten ermöglicht, was das Potenzial hat, Millionen von Leben zu retten.

Experten bezeichnen diesen neuen DNA-Test als einen „Game-Changer“ in der medizinischen Welt. Forscher aus den USA haben einen Test entwickelt, der durch die Analyse von Proteinen im Blut in der Lage ist, 18 verschiedene Krebsarten in ihren frühesten Stadien zu identifizieren. Angesichts der Tatsache, dass weltweit jeder sechste Todesfall auf Krebs zurückzuführen ist, könnte dieser Test einen signifikanten Einfluss auf die Krebsfrüherkennung haben.