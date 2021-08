Neuer Stürmer für die Dornbirn Bulldogs

Mit dem 23-jährigen Kevin Hancock haben die Dornbirn Bulldogs einen neuen Angreifer unter Vertrag genommen.

Für den Kanadier wird es die erste Europastation sein. Die vergangenen beiden Spielzeiten war der Linksschütze bei den Tucson Roadrunners in der American Hockey League aktiv (57 Spiele – 12 Punkte). Davor verbrachte Hancock einige Jahre in der Ontario Hockey League.

Eine der offenen Kaderpositionen der Dornbirn Bulldogs wurde mit dem 23-jährigen Kevin Hancock besetzt. Der Stürmer soll bei den Vorarlbergern für offensive Zugkraft sorgen. Nach zwei Saisonen bei den Tucson Roadrunners, dem Affiliate Team der Arizona Coyotes, in der American Hockey League, beginnt Hancocks Europa-Engagement am Donnerstag mit der Ankunft in Dornbirn.