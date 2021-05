Neuer Stürmer, keine Doppelfunktion mehr

Änderungen beim Eliteligaklub SC Röthis für die kommende Saison fix

Nach Torman Thomas Böckle (Sulz) verpflichtet Eliteligaklub SC Röthis mit Stürmer Lukas Gavranovic (24) vom Vorarlbergligaklub FC Schruns den zweiten neuen Spieler für die kommende Saison. Der Serbe ist in der Offensive variabel einsetzbar und soll den Angriff der Vorderländer neu beleben. Nicht mehr in der Doppelfunktion agiert Routinier Mario Bolter. Aus beruflichen und schulischen Gründen muss der Exprofi künftig kürzer treten und wird nur noch als Spieler auflaufen. Das Traineramt liegt nun in alleiniger Hand von Dominik Visintainer.