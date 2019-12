Neuer StÃ¼rmer fÃ¼r den HSC

Die Steinböcke verstärken ihre Offensive mit dem 29-jährigen Marcel Wolf – der gebürtige Emser wird bereits heute abend gegen die Telfs Knights im HSC Dress einlaufen.

Am Wochenende stand Marcel Wolf noch beim Vorarlberger Derby für den EC Bregenzerwald auf dem Eis. Aus gesundheitlichen Gründen muss der Stürmer aber nun etwas kürzer treten und wird daher ab sofort die Sturmreihen der Emser verstärken.

Insgesamt absolvierte Wolf in den letzten sechs Saisonen 193 Spiele für die Wälder und erzielte dabei 57 Tore und bereitete 96 weitere vor. Dazu bringt der Stürmer die Erfahrung von rund 80 Spielen in der EBEL für Linz und Dornbirn, sowie Einsätzen in den verschiedenen Nachwuchs-Auswahlteams mit.