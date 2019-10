Neuer Stürmer, aber dafür ein Langzeitausfall mehr

Personelle Veränderungen bei der VEU Feldkirch unaufschiebbar

Die VEU bekommt ab Morgen im Sturm Verstärkung und reagiert so auf die angespannte Kadersituation. Felix Brunner kommt wie Fabian Nussbaumer vom HCI und wird für einen Monat auf Probe engagiert sein. Der 24 jährige Tiroler kommt nicht als Neuling in die Liga. Er hat bereits in den vergangenen Saisonen für die Adler aus Kitzbühel, die Broncos aus Sterzing und die Wölfe aus dem Pustertal 109 Alps Hockey Partien absolviert.