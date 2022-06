Neuer starker Partner für den Eliteliga-Neuling

SC Göfis präsentiert einen neuen Hauptsponsor.

Die großen Feierlichkeiten von VN.at Eliteliga Aufsteiger Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis sind schon wieder vorbei. Jetzt freut sich der Klub aus dem Walgau über einen neuen Hauptsponsor. 84 Mitarbeiter hat die Firma Kaufmann Bauwerkzeuge in Göfis und wird für mindestens drei Jahre den Fußballclub Göfis unterstützen. „Wir sind über den neuen Hauptsponsor sehr froh und auch dankbar in dieser sehr schweren Zeit. Es hilft dem Klub dementsprechend auch positiv weiter“, sagt SC Göfis Obmann Christian Schmidle. Nach einer Betriebsbesichtigung beim neuen Hauptsponsor Kaufmann Bauwerkzeuge Göfis gab es die offizielle Vertragsunterzeichnung. „Wir waren schon als langjähriger kleinerer Sponsor an Bord und für uns ist es nun auch als Firma der erste Sportverein, wo wir noch mehr unterstützen werden“, sagt Kaufmann Bauwerkzeuge Geschäftsführer Michael Kaufmann. Auf dem Bild: SC Göfis Obmann Christian Schmidle mit seinem Meistermacher Rainer Spiegel und den Vorstandsmitgliedern Jürgen Hafner (Vize), Werner Nägele (Vize), Michael Tschütscher (Finanzen) und Michael Kaufmann vom Hauptsponsor Kaufmann Bauwerkzeuge.