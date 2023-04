Neuer Standort für Infrastruktur und Gemeindepolizei Rankweil

Die 21 Mitarbeiter*innen der Abteilung Infrastruktur im Rankweiler Rathaus sowie der Gemeindepolizei Rankweil ziehen ins Thien-Areal in die Hadeldorfstraße 47 um.

Das 17-köpfige Team der Rankweiler Infrastruktur – dazu zählen u.a. die Bereiche IT, Raumplanung, Gebäudemanagement, Hoch- und Tiefbau sowie Umwelt, Gewässer, Katastrophenschutz, die Schwimmbadverwaltung für das Erlebnisbad Frutzau und verschiedene Aufgabenbereiche für die Gemeinden im Vorderland – wird sich in den kommenden Jahren weiter vergrößern: „Grund dafür sind einerseits veränderte Herausforderungen in den Bereichen Klima, Landwirtschaft, Energie und Sicherheit. Andererseits ist eine zukunftsweisende Regio-Kooperation im Aufbau: das regionale Bauamt Vorderland“, erklärt Abteilungsleiter Markus Lorenzi. Dabei sollen die Gemeindeaufgaben im Bereich Bauwesen in einer regionalen Fachverwaltung gebündelt werden.