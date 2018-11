Neuer Standort für das Freudenhaus ist fix

Das nächste Frühjahrsprogramm ist bereits in Arbeit.

Lustenau. Das Freudenhaus steht ab Frühjahr 2019 für mindestens drei Jahre an der Dornbirner Straße in Lustenau – auf dem Platz, an dem der Möbelriese IKEA eigentlich bauen wollte – nur unweit vom bisherigen Standort im Millenium Park.

Ab Mai 2019 bietet Willi Pramstaller in seiner dann frisch renovierten Kulturstätte wieder zeitgenössisches Circustheater, Kabarett der Extraklasse und phantastische Konzerte. „Am Programm wird derzeit noch gearbeitet, aber das Publikum darf sich wieder auf ganz besondere und spannende Abende und Veranstaltungen freuen“, so Pramstaller. Auch der Kartenvorverkauf wird erst ab März 2019 eingerichtet. Bis dahin gibt es aber die Möglichkeit, in ausgewählten Geschäften oder übers Internet Gutscheine zu kaufen.

Um sich die Wartezeit bis Mai eventuell zu verkürzen bietet Willi Pramstaller mit seinem Verein „Caravan – mobile Kulturprojekte“ aber noch weitere Kulturhighlights. Am 30. Jänner 2019 begrüßt er Helge Schneider im Montforthaus Feldkirch, am 21. März 2019 das Musikkabarett und Konzert mit Mnozil Brass ebenfalls im Montforthaus Feldkirch und am 26. März 2019 Kultkabarettist Alfred Dorfer AmBach in Götzis.

