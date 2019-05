Neuer Stadtrat in Dornbirn

Die Dornbirner Stadtvertretung hat in ihrer jüngsten Sitzung Markus Fässler zum neuen Stadtrat gewählt.

Die „interkulturelle Begegnungsplattform“, ein wichtiges Format für den regelmäßigen Austausch von Menschen und Initiativen mit unterschiedlichen religiösen und kulturellen Hintergründen, wurde von Werner Posch in seiner Funktion als Stadtrat für Interkulturelles Zusammenleben mitbegründet. Auch die Überarbeitung des „Leitbildes für das Zusammenleben in Dornbirn“ fällt in seine Amtszeit.

„Gemeinsam mit der Dornbirner Bevölkerung wollen wir die Anerkennung und die Wertschätzung der Vielfalt in der Bevölkerung (Menschen aus über 116 Nationen leben in Dornbirn) bekannt und das schon bisher gelungene Zusammenleben in Dornbirn sichtbar machen,“ beschreibt Werner Posch die Zielsetzungen des Leitbildes. Wichtig waren dem scheidenden Stadtrat auch die Umsetzung und der Ausbau von Projekten zur Sprachförderung wie beispielsweise die Deutsch- und Orientierungskurse, frühe Sprachförderung zum Kindergarteneintritt und weitere Initiativen der Stadt in diesem Bereich.