Neuer Spielplatz lässt Kinderherzen höherschlagen

Das Rheindorf ist um einen neuen attraktiven Spielplatz reicher geworden.

Der neue Spielplatz bietet für Kinder jeden Alters spannende Spielmöglichkeiten. Während sich die einen gerne an der Wasserpumpe mit dem dazugehörigen Wasserspiel verweilen, klettern die anderen mithilfe eines Seiles zur Rutsche, die direkt in einen großen Sandkasten mündet. Wieder andere balancieren über große Steine, die den Sandkasten umranden. Und all jene, die Fangen spielen wollen oder einfach nur großflächig herumrennen möchten, finden ebenfalls Gefallen an dem neuen Kinderspielplatz. Betrachtet man die kleinen Besucher beim Rheindorfer Spielplatz so ist klar, dass sie rundum glücklich sind. Und so sind nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern mehr als erfreut über das neue Angebot der Gemeinde Lustenau. Bvs