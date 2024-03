Neuer Spielplatz fürs SPZ

Die Schülerinnen und Schüler des Sonderpädagogischen Zentrum (SPZ) erhalten einen neuen vorübergehenden Spielplatz, bis die Umbauarbeiten beim SPZ und der Volksschule abgeschlossen sind.

Lustenau Im Zuge der Bauarbeiten am Campus Rotkreuz müssen nun auch einige Schüler und Schülerinnen den Sanierungsarbeiten am SPZ weichen. „Vier von zehn Klassen wandern in den neu errichteten Kindergarten im Campus. Sechs Klassen bleiben mit den Lehrpersonen im Hauptgebäude“, erzählt Direktorin des SPZ Simone Grabner-Vogel. Grund dafür: Sie möchte den autistischen Kindern so wenig Stress wie möglich zumuten. Im Zuge der Umbauarbeiten kann nun auch der Pausenhof des SPZ nicht mehr benutzt werden. Deshalb wurde kurzerhand ein neuer geschaffen. Diesen Donnerstag hat der Bauhof mit den Aufbauarbeiten begonnen. Der SPZ-Pausenhof befindet sich fortan in der Wiese gegenüber der Schule.