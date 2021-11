Neuer Raum für Schnapsbrenner-Duo

Joachim Walser und Fredi Sieberer bauen neuen "Hobbyraum".

Als sie wegen des Nachwuchses seiner Kinder Platz gemacht haben, suchten sie einen neuen Unterschlupf. Im April dieses Jahres wurde der Spatenstich für die neue Brennerei im Garten von Sieberer gemacht. Ein Bungalow mit 66 Quadratmeter soll hier entstehen und Platz schaffen für die zwei neuen Brennereien mit einem Füllvolumen von 120 und 75 Litern. „Bis Mitte 2022 sollten wir laut Plan fertig werden, weil dann das Obst angeliefert wird“, führt Walser aus. Enthalten sind neben zwei Kaminen, einem Aufenthaltsraum, Toilette und Schwerlastträger-Regalen noch ein unterirdischer Acht-Kubikmeter-Tank, der die abgebrannte “Maische” sammelt und in die Biogasanlage abführt. Die verwendeten Materialien für den Neubau bestehen größtenteils aus Upcycling: „Alte Dachstühle, Balken oder ähnliches verwenden wir hier und bauen alles in Eigenregie“, so Sieberer. Es ist spürbar ein kleines Herzensprojekt, was sich die beiden gemeldeten Abfindungsbrenner verwirklichen. Gebrannt wird künftig sortenreiner Edelbrand mit Obst von heimischen Bäumen. TAY