Neuer Premiumsponsor für den FC Mohren Dornbirn

Nach Gesprächen mit tippwest Geschäftsführer Pierre Mitternöckler ist es FC Dornbirn Geschäftsführer Andreas Genser gelungen, auch in so schweren Zeiten einen neuen Premiumsponsor an Land zu ziehen.

Die Tipico Filiale in Dornbirn in der Bildgasse 1 hat seit einem Monat seine Pforten für Jedermann geöffnet. Unter www.sportwetten-in-vorarlberg.at gibt es Informationen. Am Besten einfach mal im Geschäft in der Bildgasse 1 vorbeischauen und sich informieren und gleich Kunde werden. Tipico Dornbirn ist auf dem Dress der Kampfmannschaft auf der Hose vorne und hinten als Sponsor neu vertreten. Weitere Aktivitäten mit dem neuen Premiumsponsor sind in der Birkenwiese in den kommenden Monaten in Planung. Es soll eine längerfristige Zusammenarbeit mit tippwest und Tipico werden. Der Klub, insbesondere die Vereinsleitung bedankt sich beim neuen Partner und hofft auf eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit einer langen Vertragsdauer.

„In diesen schwierigen Zeiten, ist es für uns als Tipico-Franchisenehmer doppelt wichtig, regionale Vereine zu unterstützen. Wir suchen uns pro Standort einen Verein aus, mit dem wir zusammenarbeiten. Für unseren neuen Tipico Standort in der Bildgasse 1 in Dornbirn, freuen wir uns auf die Kooperation mit dem FC Dornbirn. Der modernste Sportwett-Shop in Österreich soll sich zukünftig als Treffpunkt für Sportbegeisterte in Dornbirn etablieren. Unsere Kooperation soll für den FC Dornbirn ein weiterer Baustein zur Erfüllung ihrer sportlichen Ziele sein.